Елена Корикова скрывает своего избранника

Известной актрисе не особенно везло в личной жизни. У нее было два брака, какое-то время звезда была одна…

И вот зоркие фолловеры углядели на правой руке 47-летней Кориковой кольцо.

А тут и сама Елена опубликовала в своем инстаграме пост, подтверждающий изменения в ее личной жизни.

«С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь, и положительных и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки, и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой!»