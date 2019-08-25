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Елена Корикова скрывает своего избранника 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Известной актрисе не особенно везло в личной жизни. У нее было два брака, какое-то время звезда была одна…
И вот зоркие фолловеры углядели на правой руке 47-летней Кориковой кольцо.
А тут и сама Елена опубликовала в своем инстаграме пост, подтверждающий изменения в ее личной жизни.
«С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь, и положительных и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки, и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой!»
Говорят, счастье любит тишину. Елена Корикова не афишировала свою свадьбу и пока скрывает от публики своего избранника.
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Шоу-бизнес , Елена Корикова
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