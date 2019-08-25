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Дибров с женой попали в аварию — врезались в дерево 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Полина Диброва рассказало об этом в своем инстаграме. Они с мужем ехали на мотоцикле, но что-то пошло не так.
«Вчера врезались в Дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — написала девушка в микроблоге.
Судя по фотографии, на которой Полина и Дмитрий улыбаются, авария обошлась без серьезных последствий.
Подписчики переживают вместе с пострадавшими.
«Ого! Все живы здоровы?», « Экстрим это круто и завораживает. Но после родов срабатывает инстинкт самосохранения, тебе есть ради кого жить».
Шоу-бизнес , Полина Диброва
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