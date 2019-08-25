«Шоу-бизнес — это клоака»: Киркоров запретит детям выступать

Поп-король отечественной эстрады в очередной раз принял участие в конкурсе «Новая волна». Как обычно, он приехал с детьми.

Алла-Виктория и Мартин наблюдают за феерическим действом, в том числе за выступлениями отца, «изнутри» — из-за кулис.

Очевидно, детям нравится внешняя сторона мероприятия — музыка, буйство красок, наряды, декорации, восторженная публика.

Филипп же не хочет, чтобы ребята продолжили артистическую династию Киркоровых.

«Шоу-бизнес — это такая клоака. Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге», — приводят слова звезды эстрады Dni.ru.

Заботливый отец хочет оградить наследников от «темной стороны» профессии и мечтает о более спокойной жизни для Аллы-Виктории и Мартина.

«Недавно они меня ошарашили тем, что заявили о своем желании выступать. Нет, только не это!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 25 Авг 2019 в 3:23 PDT Фотографии из Сочи Филипп выставил в инстаграме. Подписчики в восторге.