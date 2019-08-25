«Никакого рака нет»: директор Ротару опроверг слухи

В социальных сетях ходят слухи о пошатнувшемся здоровье Софии Ротару

Поклонники отмечают, что в последнее время не теряющая красоту и молодость певица стала хуже выглядеть.

Один из пользователей, назвавшийся соседом звезды, даже написал, что она живет в Крыму на даче и лечится от рака.

Концертный директор советской и украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров счел необходимым опровергнуть злые сплетни.

«Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес — семейный отель вилла «София», — приводят его слова News.ru.

Живет Ротару в Киеве, а на оздоровительные процедуры, не имеющие отношения к онкологии, ездит в европейскую клинику.

Как рассказал Лавров, там она проходит полное обследование, чистку организма и соответствующую терапию. Также ей подбирают индивидуальные диеты и комплексы витаминов.

Отчасти благодаря такой тщательной заботе о своем здоровье Софии Михайловне удается так прекрасно выглядеть.