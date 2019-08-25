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«Никакого рака нет»: директор Ротару опроверг слухи 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В социальных сетях ходят слухи о пошатнувшемся здоровье Софии Ротару.
Поклонники отмечают, что в последнее время не теряющая красоту и молодость певица стала хуже выглядеть.
Один из пользователей, назвавшийся соседом звезды, даже написал, что она живет в Крыму на даче и лечится от рака.
Концертный директор советской и украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров счел необходимым опровергнуть злые сплетни.
«Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес — семейный отель вилла «София», — приводят его слова News.ru.
Живет Ротару в Киеве, а на оздоровительные процедуры, не имеющие отношения к онкологии, ездит в европейскую клинику.
Как рассказал Лавров, там она проходит полное обследование, чистку организма и соответствующую терапию. Также ей подбирают индивидуальные диеты и комплексы витаминов.
Отчасти благодаря такой тщательной заботе о своем здоровье Софии Михайловне удается так прекрасно выглядеть.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лавров , София Ротару , Республика Крым
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