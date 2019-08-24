Бывшую подругу Анны Семенович выпустили из тюрьмы

Тимохина — тоже Анна, как и Семенович, стала известной в 2017 году после выхода клипа «Хочу быть с тобой». В нем девушки выступали в роли соперниц.

А буквально через год Тимохина попала в криминальную историю.

Для того, чтобы лишить бывшего мужа возможности быть опекуном детей, она попыталась подкупить сотрудника полиции. Ему была предложена большая сумма денег, чтобы возбудить уголовное дело на экс-супруга, — рассказывает Starhit.

Но подставить бывшего мужа не удалось, и на скамью подсудимых попала уже сама Тимохина.

Изначально горе-взяткодательницу приговорили к четырем годам колонии. Но благодаря работе адвокатов и примерному поведению самой заключенной удалось добиться и сокращения срока пребывания под стражей на год и, главное, освобождения с отсрочкой исполнения приговора до 2025 года, то есть до того времени, как сыну Тимохиной исполнится 14 лет. После этого осужденной придется вернуться в тюрьму.