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Бывшую подругу Анны Семенович выпустили из тюрьмы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Тимохина — тоже Анна, как и Семенович, стала известной в 2017 году после выхода клипа «Хочу быть с тобой». В нем девушки выступали в роли соперниц.
А буквально через год Тимохина попала в криминальную историю.
Для того, чтобы лишить бывшего мужа возможности быть опекуном детей, она попыталась подкупить сотрудника полиции. Ему была предложена большая сумма денег, чтобы возбудить уголовное дело на экс-супруга, — рассказывает Starhit.
Но подставить бывшего мужа не удалось, и на скамью подсудимых попала уже сама Тимохина.
Изначально горе-взяткодательницу приговорили к четырем годам колонии. Но благодаря работе адвокатов и примерному поведению самой заключенной удалось добиться и сокращения срока пребывания под стражей на год и, главное, освобождения с отсрочкой исполнения приговора до 2025 года, то есть до того времени, как сыну Тимохиной исполнится 14 лет. После этого осужденной придется вернуться в тюрьму.
Но с учетом уже отбытого в следственном изоляторе времени, срок заключения для Анны будет уже совсем небольшим.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анна Семенович , ФСИН , StarHit
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