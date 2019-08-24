Алексей Панин ночует на улице

Скандальный актер, выбравший себе роль «плохого парня», продолжает выступать в этом амплуа.

На сей раз он выложил в своем инстаграме видео, в котором рассказывает, как в Риме ночевал под воротами какого-то дома, как натуральный бомж.

Однако фолловеры высказались по поводу этой эскапады достаточно резко.