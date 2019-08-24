Алексей Панин ночует на улице 

Скандальный актер, выбравший себе роль «плохого парня», продолжает выступать в этом амплуа.
На сей раз он выложил в своем инстаграме видео, в котором рассказывает, как в Риме ночевал под воротами какого-то дома, как натуральный бомж.
Сам Панин рассказывает об этом эпизоде, ничуть не смущаясь, видно, что актер вполне доволен собой и ему даже приятно, что бездомные могут принять его за своего сотоварища.
Однако фолловеры высказались по поводу этой эскапады достаточно резко.
«Чудак, жизнь свою … [испортил], а делает вид "как ни в чем не бывало"», «Все деньги закончились сниматься не зовут», «…помрет же скоро…».