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Ольга Бузова обрела мечту 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Бузова опубликовала в Сети фото, на котором она запечатлена на берегу моря, певица стоит в купальнике и держит в руках доску для сёрфинга.
«Сегодня сбылась одна моя мечта… и сразу же появилась новая цель — научиться сёрфить», — подписала снимок Ольга. Также она добавила, что ещё больше хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, с которым они будут на одной волне.
«Ну да! Петь научилась, дизайнером стала, актриса тоже числиться в послужном списке, писательница, бизнес вумен, осталось теперь научиться серфить выйти замуж и родить детей!», — написали пользователи.
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