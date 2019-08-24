Ольга Бузова обрела мечту

«Сегодня сбылась одна моя мечта… и сразу же появилась новая цель — научиться сёрфить», — подписала снимок Ольга. Также она добавила, что ещё больше хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, с которым они будут на одной волне.

«Ну да! Петь научилась, дизайнером стала, актриса тоже числиться в послужном списке, писательница, бизнес вумен, осталось теперь научиться серфить выйти замуж и родить детей!», — написали пользователи.