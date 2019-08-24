Шнуров после развода стал втрое богаче

Восемь лет продлился брак эпатажного музыканта с Матильдой. Как говорил сам Сергей, за финансовым благосостоянием семьи следила его бывшая супруга

«Человек либо производит деньги, либо их сохраняет. Это не мой профиль. Я думаю о том, как их зарабатывать», — приводит слова певца из интервью прошлых лет «Starhit».

И вот, оказывается, после развода доходы лидера «Ленинграда» резко увеличились!

Если в 2017 году речь шла о том, что он заработал около пяти миллионов долларов, то сейчас Шнуров занимает первое место в списке Fоrbes среди артистов с доходом в 14 миллионов.

А группа «Ленинград» известна еще и тем, что у нее одни из самых высоких гонораров за концерты — в среднем около 7 миллионов, правда, рублей. Также Шнурова любят приглашать на закрытые вечеринки, оплата за которые может составить более сотни тысяч долларов.

Сами составители рейтинга в качестве основной причины успеха называют рост популярности артиста в связи с тем, что его пригласили вест