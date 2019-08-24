Заворотнюк назвала «бредом» слухи о своей болезни

Слухи о том, что популярная актриса тяжело больна, уже вышли за рамки тусовки шоу-бизнеса и широко обсуждаются общественностью. Возникают все новые и новые подобности состояния Заворотнюк, одна другой ужаснее.

А сама Анастасия сейчас с дочерью на отдыхе в Италии , поэтому подобная новость вызвала у нее вдвойне острую реакцию и справедливый гнев.

«Я не хочу комментировать бред. У меня все в порядке», — цитирует ее возмущенные слова «Комсомольская правда».

Помощница Анастасии также назвала сплетню «фейком, на который даже не нужно обращать внимания», — пишут News.ru.

Кстати, недавно Анфиса Чехова рассказывала о том, что удивлена подобными слухами, так как встречалась с Заворотнюк, и та прекрасно себя чувствовала и отлично выглядела.