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Заворотнюк назвала «бредом» слухи о своей болезни 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Слухи о том, что популярная актриса тяжело больна, уже вышли за рамки тусовки шоу-бизнеса и широко обсуждаются общественностью. Возникают все новые и новые подобности состояния Заворотнюк, одна другой ужаснее.
А сама Анастасия сейчас с дочерью на отдыхе в Италии, поэтому подобная новость вызвала у нее вдвойне острую реакцию и справедливый гнев.
«Я не хочу комментировать бред. У меня все в порядке», — цитирует ее возмущенные слова «Комсомольская правда».
Помощница Анастасии также назвала сплетню «фейком, на который даже не нужно обращать внимания», — пишут News.ru.
Кстати, недавно Анфиса Чехова рассказывала о том, что удивлена подобными слухами, так как встречалась с Заворотнюк, и та прекрасно себя чувствовала и отлично выглядела.
В общем, как когда-то писал Марк Твен, "слухи о моей смерти несколько преувеличены. В скором времени звезда вернется домой и появится перед публикой.
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Марк Твен , Комсомольская правда , Италия
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