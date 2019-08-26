Певица Слава возмутилась словам Крутого о молодых артистах

Певица Слава гневно высказалась в Instagram о фестивале «Новая волна». Поводом стала фраза композитора Игоря Крутого (чьим детищем является данное мероприятие) по поводу «Русского радио». На одной из пресс-конференций известный продюсер сказал, что молодым артистам попасть в ротацию почти невозможно.

«А попасть артисту на «Новую волну» возможно? — возмутилась в ответ Слава. — Меня одобрили первый раз выступать на «Новой волне» два года назад с песней «Одиночество», и то потому, что был творческий вечер Виктора Дробыша. А до этого вообще никак, хотя песня была уже хитом 10 лет! И до этого было много офигенных треков!»

39-летняя певица отметила, что у верхушек музыкального бизнеса происходят некие «междусобойчики», от которых страдают и артисты, и зрители. После своего высказывания артистка уже не уверена, дадут ли ей выступить на «Новой волне» 28 августа 2019 года или нет.

В комментариях под этим постом высказались Елена Ваенга и экс-cолист группы Hi-Fi Митя Фомин . Последний пожаловался, что его больше года не берут ни с одной песней на «Русское радио», ни на «Новую волну».

«Я работаю уже 20 лет и не собираюсь зависеть от почти всегда временной медийной власти. Верю в музыку и вселенскую справедливость», — написал артист.

Он понадеялся на то, что слушатель всегда сможет найти своего артиста через Интернет, и отметил, что вранье в музыкальной сфере уже нельзя скрывать.