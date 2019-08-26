«А попасть артисту на «Новую волну» возможно? — возмутилась в ответ Слава. — Меня одобрили первый раз выступать на «Новой волне» два года назад с песней «Одиночество», и то потому, что был творческий вечер Виктора Дробыша. А до этого вообще никак, хотя песня была уже хитом 10 лет! И до этого было много офигенных треков!»
«Я работаю уже 20 лет и не собираюсь зависеть от почти всегда временной медийной власти. Верю в музыку и вселенскую справедливость», — написал артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Меня прям бесит… Цитата Игоря Крутого по поводу русского радио @super.ru:”Попасть на радио молодому артисту почти не возможно…» Ну честно?! А попасть артисту на новую волну возможно?Меня одобрили первый раз выступать на новой волне 2 года назад с песней «одиночество», и то потому, что был творческий вечер В. Я. Дробыша. А до этого вообще никак.., хотя песня была уже хитом 10 лет! И до этого было много офигенных треков! И это не только я! У верхушек междусобойчики от которых страдает и артист, и зритель. Поэтому, если дело в том, что Владимира и Юркиса не берут на новую волну, (и если это ни какой то очередной договорённый пиар обоих сторон конфликта раскрутить свои мероприятия, по-сколько сейчас вообще ничего святого нет! Пиарят себя не существующими болезнями, разводами и т.д. …, что тоже пиздец как бесит), то ребятам очень повезло, что у них есть такой продюсер, он же отец, который за них горой! Теперь уж и не знаю, после своих изречений, выступлю ли я на Новой волне 28 августа?! Время покажет..