Шварценеггера и Чана ждут россйские коллекторы

Иск на звезд мирового кино 19 августа был подан в Арбитражный суд Москвы . На огромную сумму — 216 миллионов рублей.

Как пишут «Дни.ру», супер-звезды оказались в должниках из-за сложившейся ситуации, и, очень вероятно, сами об этом еще не знают.

И не исключено, что Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану по приезду в Россию — а их визит запланирован на премьеру фильма "Тайна печати дракона" — придется познакомиться с нашими отечественными коллекторами.

О хитросплетении творческо-финансовых событий рассказал журналистам партнер микрофинансовой компании «Кредит 911» Владимир Костяев. По его словам, к нему обратился представитель арбитражного управляющего Максим Доценко , ведущий дело о банкротстве РФГ.

Кинокомпания ООО "Русская Фильм Группа" (РФГ) находится в стадии банкротства. Компания, выпустившая «Вий 3D», занимается выпуском продолжения этого фильма.

Однако ее продюсеры не оплатили РФГ еще за первую часть киноленты.

"Скрыв эти средства от спонсоров, продюсеры сняли новый фильм, уже пригласив в него известных актеров Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера", — приводит слова Костяева НСН.

В итоге получается, что артисты получили свои гонорары из средств, на которые продюсеры не имели права по закону.

Чем завершится эта история — пока непонятно. Предполагается, что все же мировым соглашением.

Во всяком случае, у отечественных коллекторов, возможно, появится шанс взять автограф у одних из самых известных персон мирового кино.