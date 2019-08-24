На Заворотнюк ополчились судебные приставы

На днях судебные приставы подали ходатайство в суд, чтобы запретить Анастасии выезжать за рубеж.

Эта ситуация — отголосок давней истории, когда артистка из-за взлетевшего курса доллара еле-еле справилась со своей ипотекой, которую брала в валюте. Заворотнюк в свое время купила довольно-таки большой особняк, площадью почти в 900 квадратных метров.

И вот, наконец, звезда в прошлом году рассчиталась с ипотекой.

Однако возникла неожиданная проблема — судебные приставы затребовали еще 1, 6 млн рублей. Как оказалось, это — некий исполнительский сбор с бывшего должника. И теперь на Анастасию подали в суд. Если до 2 сентября счет не будет оплачен, Заворотнюк станет невыездной.

Правда, адвокат звезды Виктор Пастернак уверен, что эта проблема не столь серьезна и либо уже решена, либо вот-вот разрешится.