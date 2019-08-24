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На Заворотнюк ополчились судебные приставы 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
На днях судебные приставы подали ходатайство в суд, чтобы запретить Анастасии выезжать за рубеж.
Эта ситуация — отголосок давней истории, когда артистка из-за взлетевшего курса доллара еле-еле справилась со своей ипотекой, которую брала в валюте. Заворотнюк в свое время купила довольно-таки большой особняк, площадью почти в 900 квадратных метров.
И вот, наконец, звезда в прошлом году рассчиталась с ипотекой.
Однако возникла неожиданная проблема — судебные приставы затребовали еще 1, 6 млн рублей. Как оказалось, это — некий исполнительский сбор с бывшего должника. И теперь на Анастасию подали в суд. Если до 2 сентября счет не будет оплачен, Заворотнюк станет невыездной.
Правда, адвокат звезды Виктор Пастернак уверен, что эта проблема не столь серьезна и либо уже решена, либо вот-вот разрешится.
«Насколько мне известно, долг перед судебными приставами уже погашен. Не могу точно сказать, ведь не я же его оплачивал… На сайте ФССП задолженность есть просто потому, что информация там обновляется не сразу. Но думаю, что 2 сентября в суде будет нечего обсуждать», — приводит его слова «Комсомольская правда».
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Пастернак , Комсомольская правда
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