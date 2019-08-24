Лену Ленину ограбили во Франции

Не так давно светская львица Лена Ленина заявила, что переехала во Францию на постоянное место жительства, жизнь в России её не устраивает. Не успела Лена обосноваться в новой стране, как с ней случилось несчастье.

«Блин, ограбили при свете дня. Прямо на террасе модного кофе в центре французского курортного городка. Выхватили сумку и наутёк, гады чернявые мелкопородистые», — сетует Лена. В сумке у неё были кошелёк с наличными и кредитками, золотые часы, серьги с бриллиантами, ключи от дома и автомобиля, паспорт и документы на машину.

Полицейский заявил Лениной, что муж купит ей новую сумку. «Не стала ему гаду язвительному с маленькой зарплатой и ненавистью к богатым туристам объяснять, что сама зарабатываю», — возмутилась писательница.