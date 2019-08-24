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Лену Ленину ограбили во Франции 

Russianshowbiz.info 17 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Не так давно светская львица Лена Ленина заявила, что переехала во Францию на постоянное место жительства, жизнь в России её не устраивает. Не успела Лена обосноваться в новой стране, как с ней случилось несчастье.
Лена Ленина навсегда покинула Россию
«Блин, ограбили при свете дня. Прямо на террасе модного кофе в центре французского курортного городка. Выхватили сумку и наутёк, гады чернявые мелкопородистые», — сетует Лена. В сумке у неё были кошелёк с наличными и кредитками, золотые часы, серьги с бриллиантами, ключи от дома и автомобиля, паспорт и документы на машину.
Полицейский заявил Лениной, что муж купит ей новую сумку. «Не стала ему гаду язвительному с маленькой зарплатой и ненавистью к богатым туристам объяснять, что сама зарабатываю», — возмутилась писательница.
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Шоу-бизнес , Лена Ленина , Франция
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