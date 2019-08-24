Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке

Певица Лолита Милявская посоветовала работать россиянке, пожаловавшейся на тяжелую жизнь "трудового народа".

Артистка опубликовала в инстаграме видео, в котором рассказывает о полученной премии Nur-Sultan Music Awards. В подписи певица пояснила, что это "заслуга слушателя".

Одна из подписчиц поздравила Лолиту, однако пожаловалась, что "бомонд живет хорошо и премии друг другу дает, а на трудовой народ ему наплевать".

"Им только бы петь и танцевать… А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит Бог? Хоть он бы бедному помог", — заявила пользователь @kondratova5492.

На это певица предложила попробовать работать.

"А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?", — ответила Лолита.

Подписчица пояснила, что все же работает и живет нормально, но сожалеет, что профессионалов очень редко "чествует с экрана". Она также похвалила артистку и признала, что "награда заслуженная".