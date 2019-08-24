Разин просит Крутого и Киселева помириться

Конфликт композитора и продюсера Игоря Крутого и владельца «Русского радио» Владимира Киселева может обернуться глобальной катастрофой для всей российской музыкальной сферы, считает Андрей Разин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 23 Авг 2019 в 6:38 PDT Об этом он написал в своем инстаграме, сопроводив пост небольшим коллажем с портретами противоборствующих сторон.

«Считаю ссору двух гигантов — Игоря Крутого и Володи Киселева — большой ошибкой и недоразумением. Нельзя ссориться таким медийным гигантам, продюсерам и музыкантам, как эти два человека, потому что вы подставляете наших артистов и заставляете их принимать чью-либо сторону, а это катастрофически плохо отзовется на всей нашей музыке», — утверждает Разин.

Андрей просит коллег найти в себе силы и разрешить конфликт миром, не выплескивая негатив в общество через медиа-ресурсы.

«Я считаю, это неправильно. Ребята, прошу, помиритесь ради всего святого и не вовлекайте ни нас, не страну в ваши разборки. Помиритесь, сядьте выпить по чарочке и договоритесь. Выносить сор из избы — очень опасно и, самое главное, катастрофично для нашей страны», — предлагает он.