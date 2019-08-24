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Разин просит Крутого и Киселева помириться 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Конфликт композитора и продюсера Игоря Крутого и владельца «Русского радио» Владимира Киселева может обернуться глобальной катастрофой для всей российской музыкальной сферы, считает Андрей Разин.
Об этом он написал в своем инстаграме, сопроводив пост небольшим коллажем с портретами противоборствующих сторон.
«Считаю ссору двух гигантов — Игоря Крутого и Володи Киселева — большой ошибкой и недоразумением. Нельзя ссориться таким медийным гигантам, продюсерам и музыкантам, как эти два человека, потому что вы подставляете наших артистов и заставляете их принимать чью-либо сторону, а это катастрофически плохо отзовется на всей нашей музыке», — утверждает Разин.
Андрей просит коллег найти в себе силы и разрешить конфликт миром, не выплескивая негатив в общество через медиа-ресурсы.
«Я считаю, это неправильно. Ребята, прошу, помиритесь ради всего святого и не вовлекайте ни нас, не страну в ваши разборки. Помиритесь, сядьте выпить по чарочке и договоритесь. Выносить сор из избы — очень опасно и, самое главное, катастрофично для нашей страны», — предлагает он.
Напомним, конфликт произошел из-за того, что Игорь Крутой публично осудил редакционную политику Владимира Киселева, владельца «Русского радио». Крутой считает, что там главенствует протекционизм в отношении членов «семьи» Киселева.
Комментарии15
Шоу-бизнес , Радио , Игорь Крутой , Андрей Разин , Владимир Киселев , Русское Радио
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