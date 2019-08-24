Стали известны доходы Скарлет Йоханссон 

Недавно Forbs опубликовал списки самых высокооплачиваемых голливудских звезд.
Первое место в рейтинге актрис получила Скарлетт Йоханссон, чей заработок за прошлый год составил 56 миллионов долларов. Только за роль Наташи Романофф в фильме «Мстители», который стал рекордсменом кассовых сборов, Йоханссон получила порядка 35 миллионов долларов, — пишут Belnovosti.
Вторая строка рейтинга — у Софии Вергара, чей годовой доход оценивают в 44 миллиона, третью заняла Риз Уизерспун — 35 миллионов.
У Николь Кидман четвертое место — 34 миллиона долларов.
Завершает пятерку лидеров Дженифер Энистон, заработавшая 28 миллионов.