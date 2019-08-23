Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На личной страничке в Instagram супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовал свежее фото, на котором он запечатлен вместе с Аллой Борисовной.
«Свеча горела на столе, свеча горела», — подписал снимок телеведущий, вспомнив строки одной из песен из репертуара Примадонны.
Певица не смогла пропустить ужин с близкой подругой. Примечательно, что на вечернюю прогулку Примадонна и ее супруг отправились без 5-летних двойняшек Гарри и Лизы, которые остались дома.
Напомним, что в Латвии вместе с семилетней дочкой Клавдией отдыхала и Кристина Орбакайте. В отпуск знаменитость отправилась без супруга предпринимателя Михаила Земцова. Как и дети Пугачевой, маленькая Клава проявила интерес к иностранным языкам. Так, Кристина делилась видеороликом, показав, как внучка Аллы Борисовны поет на испанском. Лиза и Гарри учат французский вместе с гувернером. По словам Максима, его дочка растет настоящей модницей. Она любит примерять мамины концертные шляпки и устраивать домашнее дефиле.
Teleprogramma.pro: последние новости
Марина Юдашкина показала семейное загородное поместье Друзья Чернышева и Заворотнюк: «Петя нигде не катается, сидит с Настей» Вдова Караченцова проведет мероприятия к годовщине смерти мужа
Комментарии
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американские «Томагавки» развязали Москве руки199
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian249
Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину53
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену306
Врачи сбежали из операционной после смерти роженицы21
Видео
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
00:55
Американские «Томагавки» развязали Москве руки
Армия Статьи
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
02:30
Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций
Политика Статьи
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение