Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии

На личной страничке в Instagram супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовал свежее фото, на котором он запечатлен вместе с Аллой Борисовной.

«Свеча горела на столе, свеча горела», — подписал снимок телеведущий, вспомнив строки одной из песен из репертуара Примадонны.

Певица не смогла пропустить ужин с близкой подругой. Примечательно, что на вечернюю прогулку Примадонна и ее супруг отправились без 5-летних двойняшек Гарри и Лизы, которые остались дома.