Виторган: я счастлив, мама

Алла Балтер ушла из жизни в 2000 году, сегодня ей могло исполниться 80 лет.

«Ты можешь быть довольна — я счастлив. У тебя прекрасные внуки», — обратился Максим к матери.

По его словам, старшая дочь Полина хорошо помнит свою бабушку, хотя в то время была совсем маленькой.

«Я очень стараюсь жить так, чтобы, если бы, вдруг, тебе захотелось мне сказать: «Я люблю тебя» — то не надо было бы добавлять перед: «Я все равно…», — признался Виторган.

Он вспомнил, что много спорил с матерью и считал ее мягкую манеру и ненавязчивость в спорах знаком своей правоты.