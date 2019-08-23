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Виторган: я счастлив, мама 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Актер Максим Виторган посвятил своей матери Алле Балтер трогательный пост в Instagram.
Алла Балтер ушла из жизни в 2000 году, сегодня ей могло исполниться 80 лет.
«Ты можешь быть довольна — я счастлив. У тебя прекрасные внуки», — обратился Максим к матери.
По его словам, старшая дочь Полина хорошо помнит свою бабушку, хотя в то время была совсем маленькой.
«Я очень стараюсь жить так, чтобы, если бы, вдруг, тебе захотелось мне сказать: «Я люблю тебя» — то не надо было бы добавлять перед: «Я все равно…», — признался Виторган.
Он вспомнил, что много спорил с матерью и считал ее мягкую манеру и ненавязчивость в спорах знаком своей правоты.
«Я очень хочу быть твоим сыном, мама… С Днём рождения, мама!», — добавил актер.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Алла Балтер
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