Малышевой досталось из-за ролика в соцсети

Ведущую программ «Здоровье» и «Жить здорово» Елену Малышеву раскритиковали в соцсетях после публикации видео, на котором у одной из зрительниц на съемках случается эпилептический припадок.

На записи, которую Малышева опубликовала в Instagram, видно, как женщина падает, а затем ее уносят на носилках. Параллельно телеведущая объясняет, как оказать первую помощь больному, у которого случился эпилептический припадок.

Однако ролик пришелся по душе далеко не всем подписчикам Малышевой. Некоторые сочли его публикацию неэтичной.