Малышевой досталось из-за ролика в соцсети 

Ведущую программ «Здоровье» и «Жить здорово» Елену Малышеву раскритиковали в соцсетях после публикации видео, на котором у одной из зрительниц на съемках случается эпилептический припадок.
На записи, которую Малышева опубликовала в Instagram, видно, как женщина падает, а затем ее уносят на носилках. Параллельно телеведущая объясняет, как оказать первую помощь больному, у которого случился эпилептический припадок.
Однако ролик пришелся по душе далеко не всем подписчикам Малышевой. Некоторые сочли его публикацию неэтичной.
«Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!»; «А вы слышали о таком понятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет, вы не слышали»; «Это бестактно, снимать исподтишка болячку другого! Я думаю, вам, Елена, тоже будет неприятно, если кто-то выложит видео, где вы в неприглядном виде» — негодовали зрители в комментариях.