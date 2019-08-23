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Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы по иску компании "Издательство Джем" взыскал 300 тысяч рублей с телеканала СТС за незаконное использование песни Лады Дэнс "Девочка-ночь" в телесериале "90-е. Весело и громко", следует из опубликованного решения суда.
В судебном акте говорится, что истцу по договорам с композитором Леонидом Величковским и исполнительницей Ладой Волковой (псевдоним Лада Дэнс) принадлежат исключительные права на музыкальное произведение.
Истец на портале ctc.ru, принадлежащем ответчику АО "СТС", обнаружил, что фонограмма песни использована в составе первой серии первого сезона сериала. Правообладатель направил телеканалу претензии, однако от досудебного урегулирования спора ответчик уклонился.
В своем иске "Издательство Джем" требовало взыскать с СТС компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей. Телеканал иск не признал, заявив в суде, что не является организатором создания аудиовизуального произведения, незаконно включающего в себя объекты интеллектуальной собственности истца.
Суд первой инстанции доводы СТС отклонил. Он сослался на договор телеканала с компанией "Арт Пикчерс Вижн", снявшей сериал, в котором говорится, в частности, что фильм создан по заказу канала.
Суд при этом удовлетворил иск частично, решив снизить сумму заявленной истцом компенсации, "исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения".
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Шоу-бизнес , лада Дэнс , Москва
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