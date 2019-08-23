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Лидер рейтинга: стало известно, сколько заработал Шнур за год 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Как оказалось, не развод с Матильдой, не новая свадьба Шнурова со светской тусовщицей Ольгой Абрамовой, не пошатнули финансы артиста.
Напротив, Сергей Шнуров в этом году лишь увеличил собственный достаток. И возглавил рейтинг самых богатых российских певцов.
За год артист заработал около 14 млн долларов. При этом, исполнитель не утруждает себя ежедневными концертами и разъездами. Да, и далеко не каждый концертный зал сможет обеспечить его райдер и нешуточный гонорар в 7 миллионов рублей. Одно же новогоднее мероприятие с участием певца стоит организаторам 120 тысяч долларов.
Впрочем, отметили составители рейтинга и тот факт, что бюджет Шнурова значительно вырос с его приходом в «Форт Боярд» в качестве ведущего.
Вторым в списке оказался Филипп Киркоров и, наконец, замыкает тройку лидеров певец Юрий Антонов. Попали в престижный список Forbes и Баста, Стас Михайлов, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, а также Сергей Лазарев.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Ольга Абрамова , Юрий Антонов , Валерий Меладзе , Сергей Лазарев , Стас Михайлов , Николай Басков , Сергей Шнуров , Forbes
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