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«Дома»: семья Юдашкина вернулась из Израиля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Семья российского кутюрье Валентина Юдашкина вернулась из Израиля, где провела несколько месяцев.
Супруга модельера Марина по прибытии на родину опубликовала в Instagram фото из подмосковного поместья.
«Добрый день. Дома», — поделилась она.
На снимке Марина Юдашкина предстала в простом элегантном платье в черно-белую клетку. Супруга кутюрье позировала на фоне высоких деревьев, окружающих семейное поместье.
Подписчики Юдашкиной остались в восторге от ее образа, удивляясь, как ей удается выглядеть роскошно в платье простого кроя.
«Ваша элегантность просто потрясает! Вроде простые, незамысловатые фасоны, а выглядят сногсшибательно на вас!» — написали поклонники четы Юдашкиных.
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Марина Юдашкина , Израиль
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