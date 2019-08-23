«Дома»: семья Юдашкина вернулась из Израиля

Супруга модельера Марина по прибытии на родину опубликовала в Instagram фото из подмосковного поместья.

«Добрый день. Дома», — поделилась она.

На снимке Марина Юдашкина предстала в простом элегантном платье в черно-белую клетку. Супруга кутюрье позировала на фоне высоких деревьев, окружающих семейное поместье.

Подписчики Юдашкиной остались в восторге от ее образа, удивляясь, как ей удается выглядеть роскошно в платье простого кроя.