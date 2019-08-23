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Суд признал действительным завещание экс-солиста группы «Иванушки» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в пятницу признал действительным завещание солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который умер летом 2017 года. Таким образом, суд отклонил иск его гражданской жены Александры Куцевол, уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманный районный суд Москвы отклонил иск Куцевол к Роману Радову о признании завещания недействительным", — сказала представитель суда.
Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер 29 июня в возрасте 47 лет в одной из московских больниц. Согласно оформленному завещанию певца, все имущество было оставлено его племяннице Татьяне Яковлевой и близкому другу Роману Радову.
Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. После возвращения семьи в СССР окончил школу в Иркутске и местное театральное училище по профессии актер театра кукол. Переехав в Москву, окончил ГИТИС и поступил в труппу Армена Джигарханяна. В 1998 году был принят в коллектив "Иванушки International". В период его работы в группе "Иванушки" выпустили шесть альбомов, в которое вошли такие хиты, как "Тополиный пух", "Снегири", "Безнадега точка ру", "Билетик в кино".
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Шоу-бизнес , Татьяна Яковлева , Александра Куцевол , Юнона Царева , Роман Радов , Олег Яковлев , Армен Джигарханян , ИТАР-ТАСС , Москва
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