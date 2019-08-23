Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

Певец Майкл Джексон за несколько лет до своей смерти составил тайное завещание, которое так и не вступило в силу. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, передает Independent.

По словам женщины, документ был составлен в 2006 году и должен был заменить собой нынешнее завещание, датированное 2002 годом. В нем Джексон якобы подробно описал свое видение того, как именно стоит сохранить его наследство. Сама Бэйн заявила, что была свидетелем того, как документ заверяли у нотариуса, и даже слышала его содержание.

Однако о местонахождении тайного документа ничего не известно, добавила бывший агент певца.

«Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», — поделилась она.

Майкл Джексон скончался в июне 2009 года. Причиной его смерти стала передозировка успокоительного препарата пропофола. В смерти музыканта обвинили его личного врача Конрада Мюррея, который прописал Джексону препарат.