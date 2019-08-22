КВН стал предметом судебного спора

22 августа в суде по интеллектуальным правам состоялось заседание с участием владельца компании «АМиК» Александра Маслякова : у него хотят отобрать права на бренд «КВН», который принадлежит его компании с 1997 года.

Изучив материалы дела, судья принял решение отложить разбирательство. Как пояснил «ВМ» патентный поверенный Карен Мусаелян, который разобрался в деле, судебный спор обещает быть долгим и интересным.

Суть конфликта: вдова умершего в 2015 году тележурналиста и одного из создателей «КВН» Сергея Муратова Марина Топаз потребовала оспорить якобы незаконное присвоение товарного знака «КВН» фирмой Александра Маслякова Телевизионное Творческое Объединение «АМиК» (ТТО).

Аргументы противников Маслякова таковы: он не имеет прав на бренд, так как был приглашен в «Клуб…» ведущим через 3 года после создания телепроекта, который придумали в 1961 году Альберт Аксельрод , Сергей Муратов, Михаил Яковлев . После смерти Муратова права на КВН перешли его жене.

Вдова передала все права на бренд КВН бывшему партнеру Маслякова Дмитрию Иванову , который работал с ним 20 лет, и его компании «Группа 7». Именно эта компания судится за бренд.

Александр Масляков-старший зарегистрировал «сценарий игры КВН» как объект интеллектуального права в Российском авторском обществе в 1996 году. Также был зарегистрирован товарный знак «КВН».

— Теперь «Группа 7» пытается обжаловать февральское решение Роспатента, оставившее в силе правовую охрану товарного знака «КВН» на территории РФ. «Группа 7» считает, что Масляков зарегистрировал товарный знак КВН «в обход авторского права», однако доказать это очень сложно, — говорит Мусаелян.

В свою очередь в «АМиК» заявляют, что «Группа 7» не обладает исключительными правами на произведения и обозначения КВН, так как Топаз не могла единолично передать права на произведения, созданные в соавторстве.