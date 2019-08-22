22 августа в суде по интеллектуальным правам состоялось заседание с участием владельца компании «АМиК» Александра Маслякова: у него хотят отобрать права на бренд «КВН», который принадлежит его компании с 1997 года.
Изучив материалы дела, судья принял решение отложить разбирательство. Как пояснил «ВМ» патентный поверенный Карен Мусаелян, который разобрался в деле, судебный спор обещает быть долгим и интересным.
Суть конфликта: вдова умершего в 2015 году тележурналиста и одного из создателей «КВН» Сергея Муратова Марина Топаз потребовала оспорить якобы незаконное присвоение товарного знака «КВН» фирмой Александра Маслякова Телевизионное Творческое Объединение «АМиК» (ТТО).
Аргументы противников Маслякова таковы: он не имеет прав на бренд, так как был приглашен в «Клуб…» ведущим через 3 года после создания телепроекта, который придумали в 1961 году Альберт Аксельрод, Сергей Муратов, Михаил Яковлев. После смерти Муратова права на КВН перешли его жене.
Вдова передала все права на бренд КВН бывшему партнеру Маслякова Дмитрию Иванову, который работал с ним 20 лет, и его компании «Группа 7». Именно эта компания судится за бренд.
Александр Масляков-старший зарегистрировал «сценарий игры КВН» как объект интеллектуального права в Российском авторском обществе в 1996 году. Также был зарегистрирован товарный знак «КВН».
— Теперь «Группа 7» пытается обжаловать февральское решение Роспатента, оставившее в силе правовую охрану товарного знака «КВН» на территории РФ. «Группа 7» считает, что Масляков зарегистрировал товарный знак КВН «в обход авторского права», однако доказать это очень сложно, — говорит Мусаелян.
В свою очередь в «АМиК» заявляют, что «Группа 7» не обладает исключительными правами на произведения и обозначения КВН, так как Топаз не могла единолично передать права на произведения, созданные в соавторстве.
— АМиК — правообладатель общеизвестного товарного знака «КВН», для регистрации которого требуется особо сложная процедура, таких знаков в РФ чуть больше 200. Основания для аннулирования, на которые ссылается «Группа 7», не подходят для аннулирования общеизвестного знака, — отметили в компании. — Важно учесть, что «Группа 7» не придумывала никаких имен, лишь выкупив треть прав у наследницы одного из авторов.