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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале. Об этом информирует РИА Новости.
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Вайкуле является учредителем музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.
«Я много лет выступала на «Новой волне» и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас всё лето они проходят в Юрмале», — заявила она.
По её словам, «Новая волна» Крутого является конкурсом, а её мероприятие — фестивалем, поэтому «они друг другу не мешают, они совершенно разные».
«Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», — сказала она.
Ранее директор Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
RT на русском: последние новости
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Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Алексей Яковлев , Лайма Вайкуле , РИА Новости , Юрмала
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