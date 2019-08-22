Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что никакого конфликта между артисткой и продюсером Игорем Крутым из-за музыкальных фестивалей нет. Его слова передает РИА Новости в четверг, 22 августа.
«Никакого конфликта нет. [Фестиваль] "Новая волна" ушла, Лайма пришла», — объявил Яковлев.
Ранее в четверг сообщалось, что Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле. Продюсер поведал, что в 2015-м он пытался вернуть фестиваль «Новая волна» в Юрмалу, откуда тот переехал в Сочи, однако Вайкуле запланировала провести в том же городе свое музыкальное мероприятие «Лайма Рандеву». «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — отметил Крутой, призвав артистку не заявлять, что он катит на нее бочку «несправедливо».
Месяцем ранее Вайкуле рассказала, что из-за истории с фестивалями ее отношения с Крутым испортились, поскольку продюсер считает ее предательницей. По ее словам, организовать «Рандеву» ей предложили власти Юрмалы после ухода «Новой волны».
Последние новости
Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе Китай нашел цель для мести за Huawei Кремль прокомментировал сообщения о сокрытии информации про заражение радиацией
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Яковлев , Лайма Вайкуле , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата обмена заключенными между РФ и Украиной4
Москва оценила взятие Хан-Шейхуна124
Россиянин попросил Зеленского о помиловании13
Захарова станцевала лезгинку на «Машуке»90
Грузия обвинила РФ в создании «атмосферы отчаяния»135
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение