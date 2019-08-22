Крутой раскрыл детали конфликта с Вайкуле из-за Юрмалы

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал конфликт с певицей Лаймой Вайкуле из-за музыкального фестиваля «Новая волна». Оказывается, новости о том, что он несправедливо «катит на нее бочку» — неправда. Крутому вообще безразлична жизнь исполнительницы. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Продюсер рассказал о работе над возвращением фестиваля «Новая волна» из Сочи Юрмалу в 2015 году. Причем переговоры шли на самом высоком уровне. И сделка могла бы состояться, если бы не Вайкуле, отметил Крутой. Певица организовала свой фестиваль «Рандеву», который совпадал по времени и срокам с «Новой волной». По мнению продюсера, Вайкуле так выразила отношение Латвии к российскому музыкальному мероприятию.

«Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — рассказал Крутой.

Он нигде публично не говорил об этой ситуации, пока певица первой не высказалась по этому поводу, написал сайт «Утро.ру».

«Каждый из нас живет по своей совести. У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет», — добавил продюсер.

Крутой призвал артистку не заявлять, что он «несправедливо катит на нее бочку». Его отношение к Вайкуле просто: «он к ней никак не относится».

В июле Вайкуле рассказала, что ее отношения с Крутым испортились после создания фестиваля «Лайма Рандеву» в латвийской Юрмале. По ее словам, композитор считает ее предательницей. Однако исполнительница объяснила, что мероприятие — не ее личная инициатива, а идея мэрии, писал сайт «Дни.ру».