«Она довела мать»: Алибасов набросился с обвинениями на дочь Шукшиной 

Продюсер и муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов заявил в Instagram, что актриса оказалась на больничной койки из-за «гнусных посланий» своей дочери Ольги Шукшиной.
80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии.
«Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь», — написал Алибасов (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам продюсера группы «На-На», до больницы Лидию Федосееву-Шукшину сопровождали её дочь Мария и внук Макар.
«Видеть свою дочь Ольгу, Лидия Николаевна категорически отказалась», — подчеркнул Алибасов.
В свою очередь дочь Федосеевой-Шукшиной, актриса Мария Шукшина опровергла информацию о сердечном приступе матери. Она опубликовала в своем Instagram фото из больницы и подчеркнула, что постоянно находится рядом с ней.
При этом Ольга Шукшина рассказала ранее изданию «Собеседник», что Бари Алибасов использует квартиру писателя и режиссера Василия Шукшина для фотосессий, а их брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной фиктивный. Она отметила, что боится за наследие отца и настаивает на разводе матери и Алибасова.