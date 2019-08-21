Причиной смерти актрисы Александры Назаровой стало заболевание легких, последние месяцы жизни артистка провела в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галину Боголюбову.
По словам собеседницы канала, Назарову госпитализировали в июле, с тех пор больницу она не покидала. Боголюбова отметила, что актриса несколько раз впадала в кому и «лежала на трубках».
Завлит театра Наталья Исаева отметила в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК, что Назарова была «человеком немолодым, много игравшим и снимавшимся». По словам Исаевой, актриса лежала в реанимации, и врачи сделали для нее все возможное.
Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Ее кинокарьера началась в 1961 году с фильма «А если это любовь?».
Широкую известность ей принесли роли в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», фильмах «Ночной дозор», «Выкрутасы» и «Елки».