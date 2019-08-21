Раскрыта причина смерти Александры Назаровой

Причиной смерти актрисы Александры Назаровой стало заболевание легких, последние месяцы жизни артистка провела в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галину Боголюбову.

По словам собеседницы канала, Назарову госпитализировали в июле, с тех пор больницу она не покидала. Боголюбова отметила, что актриса несколько раз впадала в кому и «лежала на трубках».

Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Ее кинокарьера началась в 1961 году с фильма «А если это любовь?».

Широкую известность ей принесли роли в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», фильмах «Ночной дозор», «Выкрутасы» и «Елки».