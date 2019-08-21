Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой 

Lenta.ru 52 минуты назад
Причиной смерти народной артистки России Александры Назаровой стали проблемы с легкими. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя художественного руководителя Театра имени имени Ермоловой Галину Боголюбову.
По ее словам, актриса проходила лечение в больнице. «Она там и на трубках лежала, потом она впадала в кому и так далее», — сказала Боголюбова. Однако она не стала уточнять, какой именно диагноз врачи поставили Назаровой.
Боголюбова добавила, что информация о дате прощания и похорон артистки появится позднее.
Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. Впервые актриса появилась на больших экранах в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?». Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.
Звание народной артистки Назаровой было присвоено в 2001 году.
Последние новости
Apple попросили уйти из Китая ИГ предрекли новый взлет Премьер Италии объявил об отставке
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Александра Назарова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пересмотреть подход»: как ЕС разворачивается к РФ11
«Совсем немного и рванет»: Мурманск в опасности49
Румыния выступила против России196
«Слуга народа во всей красе»: Украинцы возмущены59
Срочное заседание ООН: США спровоцировали РФ423
Видео
07:09
Формула всего, открытая Джеффом Таппером
Наука и техника
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение