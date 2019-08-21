Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

Причиной смерти народной артистки России Александры Назаровой стали проблемы с легкими. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заместителя художественного руководителя Театра имени имени Ермоловой Галину Боголюбову.

По ее словам, актриса проходила лечение в больнице. «Она там и на трубках лежала, потом она впадала в кому и так далее», — сказала Боголюбова. Однако она не стала уточнять, какой именно диагноз врачи поставили Назаровой.

Боголюбова добавила, что информация о дате прощания и похорон артистки появится позднее.

Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. Впервые актриса появилась на больших экранах в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?». Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.

Звание народной артистки Назаровой было присвоено в 2001 году.