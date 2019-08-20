Оксана Федорова похвасталась бесстрашием супруга 

41-летняя Оксана Федорова поделилась роликом, на котором ее 47-летний муж Андрей Бородин совершил экстремальный прыжок с тарзанки.
Супруги этим летом пляжам предпочли предпочли активный отдых. Андрей решил пощекотать себе нервы и совершил прыжок на тарзанке с высоты 207 метров с платформы, расположенной на мосту Скайбридж в Сочи. В видео, опубликованном Оксаной, Андрей слушает наставления инструктора, за атем разводит руки в стороны и с криком падает вниз.
«Мой мужчина может всё!» — подписала ролик звезда.
Мнения поклонников о таком рискованном поступке Бородина разделились. Одни пришли в восторг от экстремального поступка, другие же назвали его безрассудным.
«Представьте на месте мужа своего сына! Ужас, правда? Хотя и муж — ужас! К чему этот героизм?», «Никогда этого не понимала. Зачем испытывать судьбу!?», «Мне кажется, смелость надо проявлять как-то иначе», — высказались подписчики Оксаны.