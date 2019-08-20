Оксана Федорова похвасталась бесстрашием супруга

Супруги этим летом пляжам предпочли предпочли активный отдых. Андрей решил пощекотать себе нервы и совершил прыжок на тарзанке с высоты 207 метров с платформы, расположенной на мосту Скайбридж в Сочи. В видео, опубликованном Оксаной, Андрей слушает наставления инструктора, за атем разводит руки в стороны и с криком падает вниз.

«Мой мужчина может всё!» — подписала ролик звезда.

Мнения поклонников о таком рискованном поступке Бородина разделились. Одни пришли в восторг от экстремального поступка, другие же назвали его безрассудным.