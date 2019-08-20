Алибасов не смог покинуть Россию

Алибасов не смог уехать в Болгарию с 80-летней женой

Продюсер Бари Алибасов не смог провести отпуск с супругой в Болгарии , так как в столице его удерживают судебные тяжбы с производителем «Крота», а также лечение.

Алибасов разрешил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной провести отпуск без него. Сейчас актриса отдыхает вместе с подругой. А в это время продюсер посещает трёх врачей, которые пытаются восстановить его здоровье после несчастного случая, передаёт «Собеседник».