Алибасов не смог покинуть Россию

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Алибасов не смог уехать в Болгарию с 80-летней женой 

News.ru + ещё 1 58 минут назад
Продюсер Бари Алибасов не смог провести отпуск с супругой в Болгарии, так как в столице его удерживают судебные тяжбы с производителем «Крота», а также лечение.
Алибасов разрешил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной провести отпуск без него. Сейчас актриса отдыхает вместе с подругой. А в это время продюсер посещает трёх врачей, которые пытаются восстановить его здоровье после несчастного случая, передаёт «Собеседник».
8 августа адвокат Алибасова подал в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот», которым продюсер случайно отравился в начале июня, а также на сеть гипермаркетов «Ашан», где эта жидкость была приобретена. Сумма иска — 100 миллионов рублей. Представители продюсера организовали по этому поводу пресс-конференцию. Она, так же как и вся история с отравлением, не обошлась без скандала, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Ашан , ИД "Собеседник" , Болгария
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