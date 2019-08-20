Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман

Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать своего любовника. 34-летняя Мария Банкова и 28-летний баскетболист Андрей Зубков в настоящее время путешествуют по США и выкладывают совместные фото в инстаграме, сопровождая их романтическими подписями.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга Мария Банкова решили разойтись после 16 лет семейной жизни и уже полгода живут порознь. Несмотря на то, что официально брак пока не расторгнут, супруга артиста перестала скрывать романтическую связь с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. В настоящее время влюбленные путешествуют по США.

«Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28», — рассказывал знакомый пары в разговоре с «Экспресс газетой».

Кроме того, недавно в соцсети спортсмена появилась фотография, на которой он держит Банкову в объятиях.

«Мы как черное и белое. Только я — белое, ты — черное», — подписал публикацию Зубков.

Напомним, что Григорьев-Апполонов встретил Банкову, когда ей было 17 лет. Влюбленным было комфортно друг с другом, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте. В браке у них родились сыновья Иван и Артемий.

В марте этого года, когда слухи о неверности жены рыжего из «Иванушек» достигли апогея, музыкант решил внести ясность в ситуацию.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем», — написал артист в своем инстаграме.

Вместе с тем, он призвал подписчиков отнестись с уважением к их личной жизни и принятому решению.

«Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!» — подчеркнул Григорьев-Апполонов.

Напомним, что слухи о расставании знаменитых супругов появились в прессе после того, как Марию сфотографировали в компании другого мужчины.

«Роман их начался прошлым летом. Тогда она стала с подружками ходить на все игры клуба, в котором играет Зубков, и даже ездила с ним на выезды, публиковала фото, прикрывая его лицо рукой», — рассказывал анонимный источник.

Тогда пресса писала, что Мария якобы переехала с детьми певца в частный загородный дом к Зубкову. Вместе с тем, самого Григорьева-Апполонова СМИ уличили в пользованием эскорт-услугами во время своих гастролей.

«У нас в Казани я лично видела, как он в клубе тусил с девушками. Конечно, подшофе. Они очень откровенно танцевали. Почему я уверена, что это были эскортницы? По ним ясно! Развязные, совершенно не стеснялись, если к ним приставали», — цитирует очевидца «СтарХит».

Знакомый артиста, не пожелавший назвать свое имя, также подтвердил, что его распутное поведение стало причиной расставания с супругой. По словам мужчины, Григорьев-Апполонов — «артист, избалованный поклонницами».

«Андрей не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в «Чайхоне» изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. Неудивительно, что Мария от этого устала», — сделал вывод аноним.

Сам Григорьев-Апполонов некоторое время пытался скрыть семейные проблемы, уверяя в разговоре с журналистами, что в его семье все в порядке, а лживые слухи распространяют недоброжелатели. Кроме того, музыкант говорил о том, что он не находит ничего предосудительного в походах своей жены на матчи в компании другого мужчины.

«Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее тоже», — отметил артист.

Григорьев-Апполонов также прокомментировал тот самый кадр, который стал поводом для слухов.