Актриса Екатерина Волкова потеряла сознание на съемках нового сезона сериала «Воронины», сообщает издание «Дни24».
Волковой неожиданно стало плохо на съемочной площадке «Ворониных» в Сочи, она почувствовала тошноту и слабость, после чего потеряла сознание.
Прибывшие на место медики диагностировали тепловой удар.
Врачи сделали Волковой несколько уколов и рекомендовали отказаться от работы в ближайшие часы. Съемочной группе пришлось перекраивать график так, чтобы у исполнительницы роли Веры Ворониной появилось время для восстановления.