Волкова потеряла сознание на съемках сериала «Воронины»

Волковой неожиданно стало плохо на съемочной площадке «Ворониных» в Сочи, она почувствовала тошноту и слабость, после чего потеряла сознание.

Прибывшие на место медики диагностировали тепловой удар.

Врачи сделали Волковой несколько уколов и рекомендовали отказаться от работы в ближайшие часы. Съемочной группе пришлось перекраивать график так, чтобы у исполнительницы роли Веры Ворониной появилось время для восстановления.