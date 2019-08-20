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Волкова потеряла сознание на съемках сериала «Воронины» 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Актриса Екатерина Волкова потеряла сознание на съемках нового сезона сериала «Воронины», сообщает издание «Дни24».
Волковой неожиданно стало плохо на съемочной площадке «Ворониных» в Сочи, она почувствовала тошноту и слабость, после чего потеряла сознание.
Прибывшие на место медики диагностировали тепловой удар.
Врачи сделали Волковой несколько уколов и рекомендовали отказаться от работы в ближайшие часы. Съемочной группе пришлось перекраивать график так, чтобы у исполнительницы роли Веры Ворониной появилось время для восстановления.
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Волкова
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