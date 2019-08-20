«Приведите телеса в порядок»: Волочкова обратилась к критикам

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила критикам, заявив, что «стройность и красота — это прекрасно». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Анастасии Волочковой, «многие из звезд шоу-бизнеса» не одобряют ее снимки в купальниках.

«Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки, так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», — заявила балерина в эфире «Русского радио».

Она также отметила, что никогда специально не привлекала внимание к фотографиями со своими шпагатами.

«Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота — это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимания», — подчеркнула Волочкова.