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«Приведите телеса в порядок»: Волочкова обратилась к критикам 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила критикам, заявив, что «стройность и красота — это прекрасно». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Анастасии Волочковой, «многие из звезд шоу-бизнеса» не одобряют ее снимки в купальниках.
«Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки, так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», — заявила балерина в эфире «Русского радио».
Она также отметила, что никогда специально не привлекала внимание к фотографиями со своими шпагатами.
«Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота — это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимания», — подчеркнула Волочкова.
Ранее Анастасия Волочкова заявила «Комсомольской правде», что «ее стройность — это не диета». Она отметила, что на отдыхе в Греции практически ничего не ела, а перед этим, во время подготовки спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», очень много работала.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Русское Радио , Комсомольская правда
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