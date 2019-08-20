Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елизавета II не пустила Меган Маркл в Виндзорский замок 

News.ru 1 час назад
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри переехали жить в поместье Фрогмор-хаус не по своему желанию. Об этом рассказал биограф британской королевской семьи Хьюго Уикерс.
По его словам, сразу после свадьбы Гарри по настоянию Меган обратился к королеве Елизавете II с просьбой предоставить им жильё в пределах Виндзорского замка, так как там много незанятых помещений.
Апартаменты на территории Кенсингтонского дворца молодых супругов перестали устраивать, так как показались им слишком маленькими для проживания с ребёнком. Кроме того, Маркл не хотела жить по соседству со старшим братом Гарри принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.
При этом королева, выслушав просьбу Гарри вежливо отказала ему, предложив переехать в расположенный в пригороде Лондона Фрогмор-хаус, который в то время находился в плачевном состоянии.
По данным Daily Mail, Елизавета II таким образом дала понять, что, несмотря на дружелюбное отношение к Меган Маркл, она не готова разрешить ей поселиться с ней под одной крышей.
Так как никакой другой альтернативы у Меган и Гарри не было, им пришлось начать семейную жизнь с ремонта, который обошёлся более чем в $3 млн, что вызвало недовольство британских налогоплательщиков.
Ранее News.ru писал о том, что соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских. Жителям респектабельного района Лондона запретили заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.
News.ru: последние новости
Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского впустить его на Украину Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северная Македония изменила позицию по России16
Раскрыты подробности встречи Путина и Макрона6
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»389
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве273
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина161
Видео
00:09
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение