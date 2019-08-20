Елизавета II не пустила Меган Маркл в Виндзорский замок

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри переехали жить в поместье Фрогмор-хаус не по своему желанию. Об этом рассказал биограф британской королевской семьи Хьюго Уикерс.

По его словам, сразу после свадьбы Гарри по настоянию Меган обратился к королеве Елизавете II с просьбой предоставить им жильё в пределах Виндзорского замка, так как там много незанятых помещений.

Апартаменты на территории Кенсингтонского дворца молодых супругов перестали устраивать, так как показались им слишком маленькими для проживания с ребёнком. Кроме того, Маркл не хотела жить по соседству со старшим братом Гарри принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон

При этом королева, выслушав просьбу Гарри вежливо отказала ему, предложив переехать в расположенный в пригороде Лондона Фрогмор-хаус, который в то время находился в плачевном состоянии.

По данным Daily Mail, Елизавета II таким образом дала понять, что, несмотря на дружелюбное отношение к Меган Маркл, она не готова разрешить ей поселиться с ней под одной крышей.

Так как никакой другой альтернативы у Меган и Гарри не было, им пришлось начать семейную жизнь с ремонта, который обошёлся более чем в $3 млн, что вызвало недовольство британских налогоплательщиков.

Ранее News.ru писал о том, что соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских. Жителям респектабельного района Лондона запретили заговаривать с королевской четой. Также недопустимо гладить их собак, класть письма и другие предметы в почтовый ящик, просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязываться в няни для их ребёнка.