Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-солистка «Тату» разводится с мужем 

Рамблер 27 минут назад
Фото: NSTAGRAM / @JULIA.T.A.T.U.LENA
Солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем, музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пиар-директора певицы Ивана Кудрявцева.
«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — рассказал он.
Супруги расстаются без взаимных претензий, они уже решили, что их 4-летний сын Александр останется с мамой в Москве, отметил Кудрявцев. Где будет жить Кузманович, пока неясно. Возможно, он вернется в Словению и продолжит преподавать вокал.
Ранее Лена Катина признавалась в интервью, что двум творческим людям непросто ужиться друг с другом, ведь помимо бытовых конфликтов у них возникают еще и профессиональные споры.
Шоу-бизнес , Лена Катина , Словения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»127
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве139
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина147
Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон1
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Украина
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение