Экс-солистка «Тату» разводится с мужем

Солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем, музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пиар-директора певицы Ивана Кудрявцева.

«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — рассказал он.

Супруги расстаются без взаимных претензий, они уже решили, что их 4-летний сын Александр останется с мамой в Москве, отметил Кудрявцев. Где будет жить Кузманович, пока неясно. Возможно, он вернется в Словению и продолжит преподавать вокал.

Ранее Лена Катина признавалась в интервью, что двум творческим людям непросто ужиться друг с другом, ведь помимо бытовых конфликтов у них возникают еще и профессиональные споры.