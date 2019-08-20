Прохор Шаляпин стал отцом поневоле

Бывшая любовница Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, родившая сына месяц назад, уверяет, что певец является отцом ребёнка.

Татьяна указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным . Гудзева просит артиста о финансовой помощи, но тот согласился дать деньги только если она докажет его отцовство ДНК-тестом. «По закону, мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку», — заявил Шаляпин.

Певец в настоящее время встречается с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая тоже готовится подарить Прохору ребенка.