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Прохор Шаляпин стал отцом поневоле 

Russianshowbiz.info + ещё 3 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая любовница Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, родившая сына месяц назад, уверяет, что певец является отцом ребёнка.
Татьяна указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным. Гудзева просит артиста о финансовой помощи, но тот согласился дать деньги только если она докажет его отцовство ДНК-тестом. «По закону, мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку», — заявил Шаляпин.
Певец в настоящее время встречается с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая тоже готовится подарить Прохору ребенка.
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