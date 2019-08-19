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Шепелев: «Я не очень сдержан в тратах» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон отпраздновал шестилетие с двумя рыцарями, пятью пиратами, 30-ю друзьями и конем. Об этом его отец рассказал в своем инстаграме (https://www.instagram.com/p/B1Rr_KuiihP/).
«Я не очень сдержан в тратах на ребенка», — признался телеведущий.
По его словам, в день шестилетия сына развлекали два рыцаря, выписанные из Санкт-Петербурга в Москву, — тем, что 10 минут в полной амуниции дрались на мечах в присутствии коня из столицы.
После этого Платон был посвящен в рыцари, а затем в детском саду, в который он ходит, состоялась вечеринка. На нее были приглашены 30 гостей, а развлекали их пятеро пиратов. Кроме того, были бумажный фейерверк и торт в форме Черной бороды. В подарок от отца мальчик получил кикер.
«Не считаю, что избаловал сына», — подчеркнул Шепелев.
Следом он признал, что иногда балует Платона, и пообещал остаток года держать себя в руках: дарить существенные подарки не чаще раза в месяц, а несущественные — исключительно по заслугам.
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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