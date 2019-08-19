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Валерия ответила, чем особенны участники шоу «Голос 60+» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
В павильонах «Мосфильма» начались съемки второго сезона популярного проекта. Из 250 кандидатов до стадии «слепых прослушиваний» были допущены 50.
Кроме того, Первый канал объявил наставников второго сезона. Кроме Пелагеи и Льва Лещенко в новой роли дебютировали Михаил Боярский и певица Валерия.
«Я видела в ходе проекта некоторые номера, но этот сезон буквально покорил мое сердце, — призналась Валерия. — И в первую очередь, зацепила искренность и бескорыстность участников. Им уже не нужно строить карьеру, зарабатывать деньги. Они просто искренне делятся тем, что у них на душе».
Со слов наставницы, артисты приходят, чтобы экспериментировать.
«Они наслаждаются собой и окружающими. И эта безудержная радость, энергия передаются и нам, и зрителям».
Напомним, в таком формате проект пройдет во второй раз. Помимо вокальных данных, участники должны обладать и весьма почтенным возрастом. Ведь к отбору допускаются лишь те, кому уже есть 60 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Михаил Боярский , Валерия
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