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Певица Валерия получила травму на съемках шоу 

Москва24 + ещё 11 56 минут назад
Фото: @valeriya
Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин сообщил у себя в Instagram, что его супруга повредила ногу на съемках музыкального шоу "Голос 60+", где она является одним из судей.
Что именно стало причиной травмы, не уточняется, но пользователи соцсетей уже предложили несколько своих версий. Одни винят домашние тапочки, в которых певица отправилась на съемку, другие говорят о "безответственности организаторов", которые не объяснили, как правильно "пользоваться этим злополучным креслом".
Шоу "Голос 60+" выйдет в эфир Первого канала в сентябре. Возрастных участников, помимо Валерии, будут оценивать Лев Лещенко, Михаил Боярский и Пелагея.
Ранее российская певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, что забывает тексты песен. Исполнительница опубликовала видео, на котором она поет под гитару, читая текст на пюпитре. Выяснилось, что она забывает не только новые тексты, но и свои давние хиты.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Михаил Боярский , Виктория Дайнеко , Иосиф Пригожин , Валерия , Первый канал
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