Певица Валерия получила травму на съемках шоу

Что именно стало причиной травмы, не уточняется, но пользователи соцсетей уже предложили несколько своих версий. Одни винят домашние тапочки, в которых певица отправилась на съемку, другие говорят о "безответственности организаторов", которые не объяснили, как правильно "пользоваться этим злополучным креслом".