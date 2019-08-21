Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская певица Оля Полякова утверждает, что российская исполнительница Ольга Бузова в своем новом клипе на песню “#Лайкер” скопировала ее ролик «Королева ночи». Об этом артистка заявила в Instagram.

"Приятно быть цитируемым живым классиком", — написала она, приложив в качестве иллюстрации фотоколлаж, на котором изображена она и Бузова.

При этом ряд комментаторов усомнились в правоте Поляковой, отметив что сейчас в тренде мода 90-х годов. "В таком случае, вы украли образ Аллегровой!" — написал один из пользователей.

Оля Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. Ее дискография насчитывает три альбома. В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".