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Собчак объяснила свое ненормальное поведение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что способна вести себя нормально, однако намеренно этого не делает. Она призналась, что ей скучно жить «правильно».
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«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить «правильно» по чужим правилам», — написала она в своем Instagram.
Пост Собчак вызвал оживленную дискуссию в комментариях. Многие раскритиковали телеведущую за вызывающее поведение.
«Очень жаль, что Вам дали такое воспитание, что можете быть собой, только насрамши на чей-нибудь стол…» — пишет il264.
«Только, пожалуйста, срите СЕБЕ на стол!» — призвала alenkaprokhorova777.
«А можно жить не сдавшись и не засыпая и радоваться жизни, не скучать и не срать на стол. Вам это не дано», — считает ninash58.
«А если насрут на ваш стол или на голову (у кого-то такие правила)? Будет интереснее жить?» — интересуется vive5181.
Некоторые, напротив, сочли комментарий Собчак поводом для шуток. «После ваших советов служба безопасности ресторана меня выгнала», — пишет innainessio.
Нашлись и те, кто поддержал телеведущую. «Абсолютно точно! Мне всегда хотелось положить на стол ноги, когда я видела, как в рестике (ресторане — прим. ВЗГЛЯД) сидят с ровненькими спиночками и так аккуратненько ножичком по тарелочки дзынь, скраб… И ротик так потихонечку открывают. А лица все такие замороженные. Ну так, манеры, помада…» — пишет burmistrova_inga.
Собчак позднее прояснила свой комментарий. «Вы никому ничего не должны. В том числе создавать впечатление. Но про насрать — это, конечно же, ирония)» — написала она.
Ранее Собчак ответила своим критикам, припомнившим ее работу над телепроектами «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».
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