Собчак объяснила свое ненормальное поведение

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что способна вести себя нормально, однако намеренно этого не делает. Она призналась, что ей скучно жить «правильно».

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить «правильно» по чужим правилам», — написала она в своем Instagram.

Пост Собчак вызвал оживленную дискуссию в комментариях. Многие раскритиковали телеведущую за вызывающее поведение.

«Очень жаль, что Вам дали такое воспитание, что можете быть собой, только насрамши на чей-нибудь стол…» — пишет il264.

«Только, пожалуйста, срите СЕБЕ на стол!» — призвала alenkaprokhorova777.

«А можно жить не сдавшись и не засыпая и радоваться жизни, не скучать и не срать на стол. Вам это не дано», — считает ninash58.

«А если насрут на ваш стол или на голову (у кого-то такие правила)? Будет интереснее жить?» — интересуется vive5181.

Некоторые, напротив, сочли комментарий Собчак поводом для шуток. «После ваших советов служба безопасности ресторана меня выгнала», — пишет innainessio.

Нашлись и те, кто поддержал телеведущую. «Абсолютно точно! Мне всегда хотелось положить на стол ноги, когда я видела, как в рестике (ресторане — прим. ВЗГЛЯД) сидят с ровненькими спиночками и так аккуратненько ножичком по тарелочки дзынь, скраб… И ротик так потихонечку открывают. А лица все такие замороженные. Ну так, манеры, помада…» — пишет burmistrova_inga.

Собчак позднее прояснила свой комментарий. «Вы никому ничего не должны. В том числе создавать впечатление. Но про насрать — это, конечно же, ирония)» — написала она.

Ранее Собчак ответила своим критикам, припомнившим ее работу над телепроектами «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».