Шепелев выкупил дом семьи Фриске

Финансовые скандалы среди близких покойной Жанны Фриске , похоже, завершаются.

Дмитрий Шепелев сделал очень интересный ход — выкупил дом семьи Фриске, которого та лишилась из-за долгов перед «Русфондом». Напомним, что отчитаться о потраченных 20 с лишним миллионах, полученных от этой благотворительной организации на лечение певицы, семья не смогла, и суд принял решение о продаже имущества.

Конечно, вряд ли кто думает, что Дмитрий сделал благородный, рыцарский жест. Скорее им движет разумный расчет.

Покупка дома не помирит его с родственниками умершей Жанны, но приведет к некоему паритету в непримиримой доселе борьбе, — считает издание Vladtime.ru.

Во-первых, долги семьи Жанны, наконец-то погашены, и в этом деле поставлена точка. А во-вторых, подрастающему Платону будет обеспечено будущее.