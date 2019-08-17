Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шепелев выкупил дом семьи Фриске 

Рамблер 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
Финансовые скандалы среди близких покойной Жанны Фриске, похоже, завершаются.
Дмитрий Шепелев сделал очень интересный ход — выкупил дом семьи Фриске, которого та лишилась из-за долгов перед «Русфондом». Напомним, что отчитаться о потраченных 20 с лишним миллионах, полученных от этой благотворительной организации на лечение певицы, семья не смогла, и суд принял решение о продаже имущества.
Конечно, вряд ли кто думает, что Дмитрий сделал благородный, рыцарский жест. Скорее им движет разумный расчет.
Покупка дома не помирит его с родственниками умершей Жанны, но приведет к некоему паритету в непримиримой доселе борьбе, — считает издание Vladtime.ru.
Во-первых, долги семьи Жанны, наконец-то погашены, и в этом деле поставлена точка. А во-вторых, подрастающему Платону будет обеспечено будущее.
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые подробности о летчике-герое Юсупове5
В Одессе объявлен траур14
«Опасность велика»: как заливает Сочи19
В Крыму обнаружили уникальный саркофаг9
Юнкера экстренно госпитализировали19
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение