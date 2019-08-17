Рыжего из «Иванушек» губит алкоголь?

Поклонники обеспокоены — информация о том, что солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов пристрастился к алкоголю и азартным играм в казино получает все больше подтверждений.

Еще в 2017 году Андрей констатировал, что он в последнее время «бухал и работал». Тогда на певца навалилась череда несчастий — трагическая гибель коллеги Олега Яковлева , затем — смерть родной сестры.

Рыжий «Иванушка» пытался найти успокоение в алкоголе.

По прошествии некоторого времени Григорьев-Аполлонов сообщил поклонникам, что самый тяжелый период в своей жизни он пережил, и вновь нацелен на будущее и работу.

Однако, как пишет Vladtime.ru, ссылаясь на инсайдерскую информацию, певец не в состоянии справиться с проблемами самостоятельно. Ситуация усугубляется тем, что Андрей стал завсегдатаем казино.

Источник сообщает, что Григорьев-Аполлонов часто появляется в казино уже нетрезвым, много играет, порой даже выигрывает, — но общий счет не в его пользу.

У певца растут долги, отдать которые он вряд ли сможет, а это может привести к самым печальным последствиям..