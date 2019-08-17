Киркоровым занялись судебные приставы

За неуплату дорожных штрафов звезда эстрады попал в базу Федеральной службы судебных приставов, — рассказали Dni.ru.

Собственно, говоря, долг невелик — три штрафа на общую сумму всего в 2000 рублей. Они числятся за поп-королем еще с апреля.

По-видимому, ГИБДД Тверской области выставило их певцу за нарушения, совершенные по дороге на концерт и обратно — Киркоров 11 апреля выступал в Твери со своим шоу, — сообщает «Комсомольская правда».

Другой вопрос, почему эти штрафы все-таки не оплачены?

Понятно, что данная сумма не подорвет бюджет певца. Значит, тут кроется либо недоработка его помощников, либо принципиальная позиция Филиппа, не считающего себя виноватым.