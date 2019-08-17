Киркоровым занялись судебные приставы 

За неуплату дорожных штрафов звезда эстрады попал в базу Федеральной службы судебных приставов, — рассказали Dni.ru.
Собственно, говоря, долг невелик — три штрафа на общую сумму всего в 2000 рублей. Они числятся за поп-королем еще с апреля.
По-видимому, ГИБДД Тверской области выставило их певцу за нарушения, совершенные по дороге на концерт и обратно — Киркоров 11 апреля выступал в Твери со своим шоу, — сообщает «Комсомольская правда».
Другой вопрос, почему эти штрафы все-таки не оплачены?
Понятно, что данная сумма не подорвет бюджет певца. Значит, тут кроется либо недоработка его помощников, либо принципиальная позиция Филиппа, не считающего себя виноватым.
Но это все, конечно, мелочи — если посмотреть, сколько нарушений и неоплаченных счетов у российских звезд. Видимо, желтую майку лидера следует примерить Алексею Панину — только их список на сайте приставов занимает 11 страниц!