Панайотов прокомментировал возможность ухода от Лепса

В последние месяцы музыкальную тусовку сотрясают скандалы — продюсеры и исполнители конфликтуют, не стесняясь во взаимных обвинениях.

Ни шанса не оставил Панайотов злобным сплетникам! Teleprogramma.pro приводит слова артиста, который считает, что и в профессиональном и в дружеском плане у них с Лепсом все в порядке.

«Григорий меня уважает как артиста. У нас нет такой формы отношений, как подчиненный — босс: мы работаем абсолютно на равных, на дружественной волне».

Пятилетний контракт никак не смущает певца. Напротив, он считает, что союз с Лепсом ему многое дает, и в свободное плавание пока не собирается, ибо считает, что его взаимоотношения с продюсером вполне дают возможность творчески реализовываться, — рассказывают Dni.ru.