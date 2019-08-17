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Панайотов прокомментировал возможность ухода от Лепса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В последние месяцы музыкальную тусовку сотрясают скандалы — продюсеры и исполнители конфликтуют, не стесняясь во взаимных обвинениях.
На этом фоне певец Александр Панайотов счел необходимым прокомментировать свои взаимоотношения с Григорием Лепсом, которого когда-то выбрал в наставники на шоу "Голос".
Ни шанса не оставил Панайотов злобным сплетникам! Teleprogramma.pro приводит слова артиста, который считает, что и в профессиональном и в дружеском плане у них с Лепсом все в порядке.
«Григорий меня уважает как артиста. У нас нет такой формы отношений, как подчиненный — босс: мы работаем абсолютно на равных, на дружественной волне».
Пятилетний контракт никак не смущает певца. Напротив, он считает, что союз с Лепсом ему многое дает, и в свободное плавание пока не собирается, ибо считает, что его взаимоотношения с продюсером вполне дают возможность творчески реализовываться, — рассказывают Dni.ru.
«В общем, он для меня и дружеское плечо, и надежный тыл, и музыкальный папа», — подытожил свои мысли Панайотов.
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Александр Панайотов , Дни.Ру
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