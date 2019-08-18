Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить джинсы

Английская королева Елизавета II не позволила жене принца Гарри Меган Маркл носить рваные джинсы в монаршей резиденции.

Монарх плохо относится к свободному стилю в одежде, даже если его придерживаются только во время отдыха, передаёт The Sun со ссылкой на анонимный источник.

Королева не любит джинсы, тем более рваные, также она не переносит туфли на танкетке, — подчеркнул информатор журналистов.

Ранее News.ru писал, что принц Гарри вместе с Меган Маркл и своим сыном тайно покинули Великобританию. Они отправились в семейный отпуск. Королевская пара улетела на частном самолёте на Ибицу.