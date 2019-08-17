Максим Виторган остался без денег

Актер даже не смог заплатить за такси, возвращаясь из ресторана. Дело в том, что у него пропал кошелек, где была немалая сумма денег, а также кредитные карты.

Казалось бы, долгожданный отдых да еще в такой приятной компании — дети и новая возлюбленная Нино Нинидзе — такое счастливое время! Но рассеянность Максима, или, возможно, ловкость местных воришек — и отпускной бюджет оказался в чужих руках.

Впрочем, сам герой бодрится, старается не потерять позитивный отпускной настрой и с иронией рассказывает о происшествии в инстаграме, сопровождая пост хештегом «отпуск раздолбая».

«Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место» — учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они — да. А вот я… Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем», — пишет он.

Ну и, в малой, но надежде на счастливый исход дела артист обращается к местным жителям и отдыхающим курорта.