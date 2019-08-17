Максим Виторган остался без денег 

Актер даже не смог заплатить за такси, возвращаясь из ресторана. Дело в том, что у него пропал кошелек, где была немалая сумма денег, а также кредитные карты.
Произошло это, как ни обидно, во время отпуска на Кипре.
Казалось бы, долгожданный отдых да еще в такой приятной компании — дети и новая возлюбленная Нино Нинидзе — такое счастливое время! Но рассеянность Максима, или, возможно, ловкость местных воришек — и отпускной бюджет оказался в чужих руках.
Впрочем, сам герой бодрится, старается не потерять позитивный отпускной настрой и с иронией рассказывает о происшествии в инстаграме, сопровождая пост хештегом «отпуск раздолбая».
«Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место» — учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они — да. А вот я… Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем», — пишет он.
Ну и, в малой, но надежде на счастливый исход дела артист обращается к местным жителям и отдыхающим курорта.
"Дорогие подданые Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты! Если, вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но, если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелёк мне".